You: Jenna Ortega è “devastata” dall’aver dovuto rinunciare al ritorno nella stagione 4

Jenna Ortega ha commentato la sua assenza dalla stagione 4 di You, sottolineando di essere particolarmente triste per non aver potuto tornare sul set della serie con star Penn Badgley.

La star di Mercoledì ha dichiarato a Entertainment Tonight:

Ero devastata. Si tratta facilmente di uno dei miei set preferiti in cui io sia mai stata coinvolta. Ero così disperata. Mi manca Ellie, e da tempo volevo ritornare a interpretarla, ma ero in Romania per girare Mercoledì.

Jenna ha ribadito:

Non potevo andare e tornare con la pandemia e tutto il resto, e quando sei impegnato nelle riprese di una serie non c’è semplicemente un modo per far funzionare la situazione. Ma quello mi ha causato un vero dispiacere. Ci ho provato.

La showrunner della serie Sera Gamble aveva rivelato alcuni mesi fa che avevano provato a coinvolgere Jenna Ortega nelle riprese della quarta stagione, avendo delle idee per il personaggio di Ellie, ma le tempistiche non lo hanno reso possibile.

Fonte: Entertainment Tonight