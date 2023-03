You: la showrunner spiega perché la stagione 4 è stata divisa in due parti

La stagione 4 della serie YOU è stata suddivisa in due parti e la showrunner Sera Gamble è tornata a parlare del motivo di questa scelta.

Nel podcast Top 5 di The Hollywood Reporter, la produttrice ha spiegato che hanno ricevuto la richiesta da parte di Netflix, decidendo di accettarla. Gamble ha sottolineato:

Certamente non ci hanno obbligati. Ci hanno semplicemente detto: ‘Stavamo pensando a questa scelta per la vostra stagione, e sappiamo che avete questa struttura mystery, pensate che potrebbe funzionare?’. Ed è accaduto che la struttura si divideva in modo pulito al centro della stagione, probabilmente perché io e Greg Berlanti abbiamo scritto molti cliffhanger di metà stagione per le serie tv della televisione tradizionale. Non posso evitarlo. Devo, letteralmente, proporre qualcosa di realmente importante nel quinto episodio dei dieci previsti.