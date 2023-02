You: Penn Badgley spiega che ha sempre considerato “disturbante” girare scene di sesso

Penn Badgley è tornato a parlare delle scene di sesso presenti nalla serie You e sul motivo per cui ha chiesto alla showrunner Sera Gamble di diminuirle.

In un’intervista rilasciata a Variety, l’interprete di Joe Goldberg ha ammesso di sentirsi a disagio nel girare scene di intimità, nonostante ne abbia realizzate abbastanza durante la sua carriera.

Penn ha spiegato:

Non è una situazione in cui i confini sono sfumati. Non c’è quasi nulla che potrei dire con più consacrazione. Quell’aspetto di Hollywood per me è sempre stato davvero disturbante, e quell’aspetto del lavoro, quel confine mutevole, è sempre stato qualcosa con cui non voglio avere affatto a che fare.

Badgley ha poi sottolineato che ora è più vecchio delle attrici con cui deve girare quelle scene, a differenza di quanto accadeva in passato, e che per lui è importante non dover interpretare quei passaggi della storia.

L’attore sostiene che ritiene essenziale essere fedele, aspetto che considera importante e che l’aveva spinto inizialmente a voler rifiutare la parte:

Non l’avevo detto a nessuno, ma quello è il motivo.

La moglie Domino Kirke-Badgley l’ha però incoraggiato ad accettare la parte di Joe:

E non avrei ascoltato nessuno oltre a lei.

L’attore, dopo aver espresso il suo desiderio alla showrunner di You, è riuscito a far diminuire le scene di sesso e a fare in modo che lui e la sua partner sul set fossero completamente vestiti.

Che ne pensate delle critiche di Penn Badgley alle scene di sesso nella serie You? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety