You: i produttori volevano coinvolgere Jenna Ortega nella stagione 4

I produttori di You hanno svelto che speravano di coinvolgere Jenna Ortega nelle riprese della stagione 4.

L’attrice, protagonista di Mercoledì, era apparsa nel secondo capitolo della storia di Joe Goldberg con la parte di Ellie Alves. Un suo ritorno in scena avrebbe significato nuovi problemi per il personaggio interpretato da Penn Badgley, considerando che la sorella di Ellie, Delilah, è stata uccisa.

Sera Gamble ha dichiarato a IndieWire:

Volevamo riportare Ellie e abbiamo sentito dire: ‘Oh, Jenna sta realizzando qualche show’. Vedere Jenna in questa annata è stato un tale piacere. Abbiamo delle idee per Ellie se i suoi impegni le permettessero di farci di nuovo visita.

La produttrice ha inoltre raccontato:

Ogni personaggio che non è morto e sa qualcosa su Joe potrebbe tornare, è giusto per provare a fare un qualche tipo di giustizia. E per quanto riguarda ogni personaggio che è morto, ha un’immaginazione realmente attiva.

Jenna, quando era uscita la seconda stagione di You, aveva ammesso che sarebbe stata felice di tornare sul set. La giovane star aveva spiegato:

Sarebbe fantastico vedere Ellie tornare e prendere il controllo sulla sua vita. Voglio che sia semplicemente ancora più determinata. Non voglio che torni e sia estremamente vulnerabile e triste. Dobbiamo ricordarci che anche le persone trovano comunque Joe in un certo senso affascinante, ma è malvagio, compie cose terribili e riesce a non farsi incastrare grazie al suo genere, alla sua razza e alla sua posizione nella società. Ellie ha così tanto potenziale e così tanto talento che non dovrebbe perdere a causa di Joe.