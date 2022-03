Il profilo Twitter annuncia che le riprese delladisono cominciate ufficialmente.

Nel cast tornerà il protagonista Penn Badgley, la serie sarà diretta da John Scott, e i produttori saranno Greg Berlanti, Sera Gamble, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, David Madden, Gina Girolamo, John Scott, Neil Reynolds, Michael Foley, e Justin Lo. Di seguito l’annuncio ufficiale:

feeling YOU-4-ic. YOU Season 4 is now in production. pic.twitter.com/1wtUttZ2P9

Siamo veramente YOUforici. La stagione 4 di You è ora in produzione.

In occasione del rinnovo la showrunner Sera Gamble, in un comunicato, dichiarò:

Leggendo il romanzo di Caroline, io e Greg siamo rimasti immediatamente ossessionati dal personaggio di Joe Goldberg e dalla sua contorta prospettiva sul mondo. Ed è stato elettrizzante vedere Penn Badgley portare in vita Joe in modo inquietante e al tempo stesso coinvolgente. Siamo profondamente grati per il fatto che Netflix abbia sostenuto You in modo così importante e che le persone intorno al mondo abbiano apprezzato guardare Joe sbagliare davvero tutto nel corso delle precedenti tre stagioni. L’intero team è davvero entusiasta nell’esplorare nuovi e oscuri lati dell’amore nella quarta stagione.