NBC ha cancellato Young Rock, e non ci sarà quindi una stagione 4 per la serie tv sull’adolescenza di Dwayne “The Rock” Johnson.

La stagione 3 di Young Rock si è conclusa a febbraio negli Stati Uniti, e si stava aspettando una conferma per la 4.

La serie è stata co-creata da Nahnatchka Khan e Jeff Chiang, produttori esecutivi insieme a Johnson, Dany Garcia, Jennifer Carreras, Hiram Garcia e Brian Gewirtz. La Universal Television è stata lo studio in associazione con la Seven Bucks Productions e la Fierce Baby Productions.

La prima stagione di Young Rock è disponibile su Now. Non sappiamo ancora quando verrà trasmessa in Italia la seconda e la terza stagione.

Fonte: Variety