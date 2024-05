Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 7 di Young Sheldon si è conclusa e l’episodio finale della serie ha regalato ai fan di The Big Bang Theory il ritorno di Jim Parsons e Mayim Bialik. Ecco cosa è accaduto nella puntata e le dichiarazioni del produttore Steve Holland!

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La puntata “Funeral” ha mostrato la famiglia Cooper alle prese con la morte di George (Lance Barber), prima che Sheldon (Iain Armitage) parta per andare al college. Durante il funerale Mary Cooper (Zoe Perry) ricorda il marito e poi lascia spazia alla rabbia e al senso di colpa, emozioni che la spingono ad avvicinarsi sempre di più alla religione. Sheldon, invece, non parla del padre al funerale, portandolo a pensare alle parole che avrebbe voluto dire.

Sheldon adulto viene invece mostrato mentre scrive la sua autobiografia nel proprio studio, ricordando quindi cosa gli è accaduto quando era un bambino. Amy legge alcuni estratti e pensa che il marito non apprezzi abbastanza il sostegno che i genitori gli avevano dato da ragazzino, situazione che sta però cambiando scrivendo, attività che gli permette di vedere gli eventi da un’altra prospettiva.

Sheldon, inoltre, ha due figli che ama ma non capisce, considerando il loro interesse per lo sport e la recitazione.

Nel passato Mary insiste dichiarando che Missy (Raegan Revord) e Sheldon debbano essere battezzati. La ragazzina, all’ultimo minuto, rinuncia, mentre il protagonista rimane, pur non credendo in Dio.

Le ultime scene mostrano quindi Sheldon al California Institute of Technology, dove incontra un professore interpretato da David Salzberg, un vero docente di UCLA e fisico che ha avuto un ruolo da consulente negli show fin dal 2007. Sheldon dichiara quindi che si trova esattamente dove doveva essere.

Il produttore Steve Holland ha svelato che l’ultima scena che è stata girata è quella della cena in famiglia in cui Mary (Zoe Perry) vuole che siano battezzati. La sedia di George è lì, ma è chiaro che è già morto:

Volevamo finire con una scena che coinvolgesse il maggior numero di personaggi. E quelle scene della cena sono state un caposaldo dello show.

L’ultimo mese e l’ultimo giorno sul set sono stati davvero emozionanti e il produttore ha sottolineato che scrivere la puntata del funerale e rendersi conto che sarebbe stato l’ultimo script di Young Sheldon ha avuto davvero un impatto emotivo. Successivamente sono iniziate le riprese degli ultimi tre episodi e tutti erano consapevoli del fatto che si stesse arrivando alla fine dello show, quindi stavano affrontando il dolore in modo diverso e al tempo stesso facendo i conti con la morte del personaggio. Holland ha ricordato:

C’erano molte emozioni reali mescolate con quelle dei personaggi. Le lacrime erano pronte a scendere in tutti, ma si è trattato letteralmente di settimane in cui dicevamo addio.

Steve ha spiegato inoltre che la morte di George ha dato il via all’evoluzione che porterà alla versione di Mary che abbiamo visto in The Big Bang Theory, che è ancora più religiosa. Lo sceneggiatore ha sottolineato che perdere George l’ha spinta a capire che qualsiasi cosa potrebbe accadere in ogni momento, affidandosi quindi alla religione e pensando che sia importante essere certa che l’anima dei suoi figli sia al sicuro, in particolare Sheldon che sta per andarsene dove non può proteggerlo.

Gli autori hanno quindi pensato di inserire un richiamo al pilot in cui Sheldon dice che non è credente, ma crede in lei. Holland ha aggiunto che non pensavano il ragazzino si sarebbe lasciato immergere in una vasca senza protezione, quindi hanno pensato a quale tuta e accessori avrebbero dovuto fargli indossare.

Steve ha ammesso che hanno sempre avuto l’idea di concludere la serie con un’apparizione di Jim Parsons, considerando inoltre che è la voce narrante, e Chuck Lorre ha poi proposto di riportare in scena la star di The Big Bang Theory insieme a Mayim Bialik. Il produttore ha sottolineato:

Volevamo assicurarci di rendere omaggio a questo cast e non lasciare che Sheldon adulto e Amy dominassero l’ultimo episodio. Sono davvero felice dell’equilibrio che abbiamo trovato. Penso che Jim e Mayim siano molto presenti, ma la famiglia Cooper abbia comunque il proprio momento per brillare.

Holland ha ricordato che Sheldon Cooper è un fisico premio Nobel e che il mondo abbia bisogno di una sua autobiografia e di conoscere quanto accaduto durante la sua infanzia. Riportare Jim e Mayim sul set è stato grandioso e al tempo stesso surreale perché sembrava che il tempo non fosse passato.

Steve ha confermato che è stata la prima volta che sono state girate alcune scene all’esterno di Caltech perché, in precedenza, avevano solo realizzato alcuni ciak all’interno dell’ufficio di Stephen Hawking.

L’obiettivo degli autori era far concludere la storia in modo positivo, considerando inoltre che gli spettatori sanno che nel futuro di Sheldon ci saranno amici, relazioni e cose positive.

Al sito ComicBook.com, l’autore ha invece ricordato che avvicinandosi al finale della serie erano consapevoli che ci fossero degli eventi importanti nella storia di Sheldon che dovevano essere raccontati, come la morte del padre e l’arrivo a Caltech, e si è trattato di capire quando e come mostrarli, arrivando alla conclusione che la morte e il funerale sarebbero stati alla fine e si sarebbe mostrato il giovane mentre si trasferisce.

Holland ha poi aggiunto che ogni scena con Missy, interpretata da Raegan Revord, gli spezza il cuore perché l’attrice è stata incredibile.

Che ne pensate degli eventi raccontati nell’episodio finale di Young Sheldon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Deadline, ComicBook