Il 16 maggio andrà in onda sugli schermi di CBS il finale della serie Young Sheldon e Iain Armitage e Annie Potts hanno parlato dell’ultima puntata, in cui appariranno anche Jim Parsons e Mayim Bialik, con Variety.

L’attrice ha svelato che è stato emozionante concludere le riprese dello show, ammettendo che ne sentirà la mancanza, considerando inoltre il fatto che si è formata una famiglia sul set.

L’interprete di Sheldon ha aggiunto che è decisamente difficile concludere un’esperienza che ha permesso di lavorare con delle persone così incredibili. Iain ha aggiunto:

Mi sento così fortunato per sette meravigliosi anni, ma al tempo stesso sono davvero entusiasta perché posso tornare a Los Angeles a giugno. Potrò trascorrere del tempo con Annie, avrò la patente e potrò fare dei tour negli spazi della Warner Bros, che sarà meraviglioso.

Potts ha ribadito che è rimasta sconvolta dalla chiusura della serie perché gli ascolti degli episodi sono ancora alti e considera la scelta solo una stupida mossa legata al business. Armitage ha ammesso che capisce il punto di vista dell’amica e collega ed è convinto che avrebbero potuto realizzare molte più puntate.

Armitage ha quindi ricordato l’aiuto ricevuto da Jim Parsons, star di The Big Bang Theory, per interpretare nel migliore dei modi il personaggio. L’aspetto più importante era capire come fare l’accento e la visione del mondo del personaggio, con elementi come il suo tentativo di trovare l’ordine e le difficoltà nelle interazioni sociali. Sheldon ha infatti un cervello incredibile, ma alcuni sentimenti per lui sono incomprensibili, aspetto piuttosto affascinante e interessante.

Il protagonista di Young Sheldon ha inoltre commentato la partecipazione di Jim e Mayim Bialik all’episodio finale:

Per me è stato incredibile. Sembrava una reunion poterli rivedere insieme. Si conoscono così bene e recitano così bene insieme. Conoscono i propri tempi ed è meraviglioso vederlo. Penso che Mister Jim e Miss Mayim abbiano entrambi apprezzato l’esperienza, quindi è stato bello.

Armitage ha sottolineato che è stato surreale vedere Parsons interpretare Sheldon dopo così tanto tempo e che gli ha detto di sentirsi un ospite sul loro set:

Ero felice che per lui non fosse troppo strano o insolito.

I due attori hanno inoltre rivelato alcune storie che hanno amato particolarmente nella serie. Annie ha apprezzato quando il suo personaggio ha portato Sheldon all’università e lo ha poi riaccompagnato a casa perché, come accade nella vita reale, erano dei momenti in cui si può sempre avere una conversazione interessante.

Iain ha invece rivelato che ha amato sfidarsi ai videogiochi con Annie e che in Quest of Adeera gli autori avevano fatto realizzare un gioco finto ed è stato divertente girare quei momenti, soprattutto perché sua nonna era sul set e ha apprezzato vederlo recitare con Potts.

Annie e Iain hanno infine assicurato che gli spettatori avranno bisogno di molti fazzoletti per le lacrime che verseranno durante la visione del finale della serie.

