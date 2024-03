Il 16 maggio andrà in onda sugli schermi di CBS e in streaming su Paramount+ l’episodio finale di Young Sheldon e tra gli interpreti ci saranno anche Jim Parsons e Mayim Bialik, interpreti di Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler.

Per ora, come sottolinea Deadline, non è stata svelata la trama della puntata che mostrerà di nuovo insieme i due personaggi per la prima volta dalla conclusione di The Big Bang Theory, andata in onda nel 2019.

Young Sheldon, che dirà addio ai suoi fan dopo sette stagioni, è il progetto prequel dedicato alla vita di Sheldon, interpretato da Iain Armitage.

Nel cast c’erano anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Emily Osment. Parsons era la voce narrante della comedy, diventata la più vista nella stagione 2019-20 e tuttora ai vertici degli ascolti televisivi.

Lo show è creato e prodotto da Chuck Lorre, Steven Molaro, Steve Holland, Nick Bakay, Jim Parsons e Todd Spiewak.

CBS ha annunciato recentemente la produzione dello spinoff dedicato a Georgie e Mandy, personaggi affidati a Montana Jordan ed Emily Osment.

Che ne pensate del coinvolgimento di Jim Parsons e Mayim Bialik nell’episodio finale di Young Sheldon?

Fonte: Deadline