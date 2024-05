Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Raegan Revord ha svelato che nell’episodio finale della serie Young Sheldon c’è un cameo a sorpresa, di cui ha condiviso le foto online.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

L’interprete di Missy ha svelato che nell’episodio “Funeral”, in cui la famiglia Cooper affronta il lutto causato dalla morte di George, appare anche Lance Barber.

L’attore ha infatti partecipato al funerale del suo personaggio in versione “Georgina”.

Lance ha così partecipato ai ciak realizzati in chiesa e Raegan ha sottolineato che questo dettaglio ha permesso a tutti di ridere.

Ecco le immagini:

Nella puntata finale della serie la famiglia affronta le conseguenze dell’inaspettata morte di George prima di mostrare Sheldon che si trasferisce per iniziare i suoi studi. Le scene interpretate da Jim Parsons e Mayim Bialik, inoltre, hanno svelato che il protagonista sta scrivendo la sua autobiografia e ricordando gli anni in cui era un ragazzino.

Che ne pensate del cameo a sorpresa inserito nell’episodio finale della serie Young Sheldon? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Instagram