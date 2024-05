La serie Young Sheldon si è conclusa con la stagione 7 e Raegan Revord ha svelato che il finale della storia di Missy l’ha fatta soffrire.

La giovane attrice, intervistata da TVLine, ha spiegato:

Mi spezza il cuore. Non è stato facile per lei. Durante tutta la sua vita, è stata in un certo senso ignorata a causa del fratello gemello e l’unica persona che le ha prestato attenzione è morta.

Raegan ha quindi aggiunto:

Lei è rimasta con una madre in lutto che probabilmente non le sta accanto nel modo in cui avrebbe dovuto perché stanno tutti affrontando la morte di George a proprio modo. Mary si affida davvero molto alla religione… E in The Big Bang Theory, Missy è una cameriera, ha tutti questi figli ed è quella che ha avuto meno successo tra i Cooper.

Nello show originale, infatti, si scopre che Georgie è un ricco imprenditore e Sheldon ha vinto il premio Nobel, mentre lei non è riuscita a realizzarsi a livello personale e professionale.

In The Big Bang Theory si vede per l’ultima volta Missy quando è in attesa del suo secondo figlio e sta separandosi dal marito.

Che ne pensate? Ha ragione Raegan Revord a essere dispiaciuta per il finale della storia di Missy in Young Sheldon?

