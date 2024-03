Nella stagione 7 di Young Sheldon, l’ultima della serie prequel di The Big Bang Theory, si assisterà anche al ritorno di Tam.

Il produttore esecutivo Steve Holland, intervistato da TVLine, ha spiegato che il personaggio sarà presente sugli schermi e ci sarà un accenno alla storia mostrata nello show originale.

Tam Nguyen è stato, per un periodo, l’unico amico di Sheldon, diventandone poi nemico. Nella stagione 12 di The Big Bang Theory si spiega che Sheldon si era sentito tradito dall’amico che l’aveva lasciato isolato, ma in realtà il ragazzo era andato a vivere in Texas con la sua fidanzata, non diventando così compagno di stanza di Sheldon a Caltech.

Young Sheldon non ha ancora mostrato liti o problemi tra i due, quindi i fan si stanno attendendo qualcosa di simile.

Dopo la conclusione di Young Sheldon la storia continuerà con lo spinoff dedicato a Georgie e Mandy, personaggi affidati a Emily Osment e Montana Jordan.

Raegan Revord, che ha la parte di Missy, ha spiegato a TV Insider che non sa se ritornerà sugli schermi.

L’attrice ha sottolineato:

Ho sentito parlare dello spinoff, come molte persone, ma non mi è stato personalmente chiesto di farne parte, Ho fatto parte di questo show fin da quando ero in un sedile della macchina, quando avevo otto anni, e ora sto imparando a guidare, e mi sembra di essere arrivata a un punto in cui è il momento per allontanarmi da Missy e scoprire che altro c’è lì fuori. Ho trascorso metà della mia vita qui, quindi sono pronta a scoprire cosa ci sarà in futuro, ma sono follemente felice per Montana. Lui è così talentuoso e fantastico. E sono così felice per Emily. Sono attori fantastici e saranno incredibili.

