Lo showrunner di Young Sheldon, Steve Molaro, ha svelato che l’elemento più inaspettato dell’episodio finale della serie è stato un riferimento al pilot.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

In Memoir, dopo la morte di George, Mary chiede ai figli di farsi battezzare. Missy cambia idea all’ultimo minuto, mentre Sheldon, a sorpresa, accetta, anche se a suo modo.

Molaro, intervistato da Variety, ha spiegato che in The Big Bang Theory si sa che Mary diventa ancora più religiosa, nonostante lo fosse già abbastanza, e quindi si è pensato che dopo il funerale sarebbe stato davvero naturale che si avvicinasse ancora di più alla chiesa. Lo showrunner ha sottolineato:

E quello era l’inizio del percorso di Mary in The Big Bang Theory. Quando stavamo parlato di cosa avrebbe potuto accadere nella puntata che coinvolge Sheldon mentre si prepara ad andare a Caltech, sembrava davvero realistico che Mary stesse trascinando i suoi figli in chiesa e, dopo la morte di George Senior, fosse davvero preoccupata delle loro anime e della loro famiglia.

Steve ha quindi raccontato che lo sceneggiatore Connor Kilpatrick aveva proposto quella scena perché nella chiesa battista non si viene battezzati fino a quando si è teenager e si può scegliere in modo indipendente:

Quello sarebbe stato davvero importante per Mary, specialmente prima di mandare Sheldon all’università sapendo che la sua anima era al sicuro. Sembrava una motivazione davvero credibile per lei. Era qualcosa che concedeva un momento in cui Sheldon potesse ricordare il pilot o i primi episodi in cui aveva detto: ‘Non credo a Dio, ma credo in te’. E la rabbia e la disillusione di Missy per la morte del padre, che la lascia in una situazione un po’ più ferita, era inoltre un elemento che sappiamo essere vero grazie a The Big Bant Theory.