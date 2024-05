Attenzione: l'articolo contiene spoiler

CBS ha svelato online il titolo dell’episodio finale di Young Sheldon, apparentemente confermando alcune teorie dei fan riguardanti la presenza di Jim Parsons nella puntata.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

La puntata andrà in onda il 16 maggio e si intitola Memoir.

Online si era da tempo ipotizzato che la serie prequel sia in realtà il racconto compiuto da Sheldon, da adulto, ripercorrendo la sua infanzia. Secondo alcuni la narrazione avviene dopo la vittoria del premio Nobel, evento mostrato nell’episodio conclusivo di The Big Bang Theory.

Per ora, tuttavia, non si sa come sarà coinvolta Amy Farrah-Fowler, interpretata da Mayim Bialik, la cui presenza nell’ultimo capitolo dello show prequel è stata da tempo confermata.

Che ne pensate del titolo dell’episodio finale di Young Sheldon? Cosa vi aspettate dalla puntata?

Fonte: CBS