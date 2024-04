Emily Osment sarà protagonista, accanto a Montana Jordan, dello spinoff di Young Sheldon dedicato a Georgie e Mandy e l’attrice ha parlato di quando potrebbero iniziare le riprese del progetto.

Lo show, secondo prequel di The Big Bang Theory, dovrebbe debuttare sugli schermi di CBS nella stagione 2024-25.

L’attrice, intervistata da ET durante i CMT Music Awards, ha spiegato che non ha ancora letto gli script delle puntate. Emily ha aggiunto:

Siamo così entusiasti, semplicemente non vedo l’ora. Penso che inizieremo le riprese a luglio, e siamo in un certo senso stupiti da tutte le persone che sono intorno a noi ora, e per il fatto che potremo fare questo progetto, perché questo show fantastico è così grandioso.

Jordan ha fatto parte del cast fin dalla prima stagione con la parte del fratello maggiore di Sheldon, ovvero George Marshall “Georgie” Cooper Jr. Nella stagione 5 è entrata in scena Mandy che ha 29 anni, mentre lui ne ha soli 17 e ha mentito dicendo che ne aveva 21. La giovane ha poi scoperto la verità, ma era già incinta. Dopo aver riconquistato la sua fiducia, i due si sono fidanzati.

In The Big Bang Theory si svela che la coppia ha divorziato.

Che ne pensate? State aspettando l’inizio delle riprese dello spinoff di Young Sheldon con star Emily Osment?

Fonte: ET