Il prossimo giovedì sugli schermi americani andrà in onda il finale delladi, che riporterà in scena anche un attore già apparso in

Si tratta del mago Teller che per l’occasione, sarà affiancato dal suo collega Penn. Teller non tornerà però come padre di Amy Farrah Fowler, ruolo interpretato nella serie originale, ma sarà l’incarnazione del primo brufolo del giovane Sheldon. Il suo collega Penn invece sarà il pus.

Il co-creatore della serie Steve Molaro ha parlato dell’apparizione delle due guest star:

Abbiamo pensato che fosse un’idea divertente impersonare il brufolo, quindi stavamo pensando a chi sarebbe stato giusto per il ruolo dell’Acne Vulgaris. Quando abbiamo pensato a Penn, sembrava così perfetto, ed è difficile non pensare a Teller quando chiami Penn. Una volta che Penn ha accettato di farlo, ci siamo guardati e ci siamo detti: ‘Come vi sentireste a farlo insieme, come Acne e Pus?’ Erano molto contenti ed è stato un piacere lavorare con loro dall’inizio alla fine.

Teller sapeva di cosa si trattava e penso che sappia che questa serie è ambientata nel passato. Qui c’è un diverso set di personaggi e sai che si tratta di Penn e Teller.

Siamo stati attratti dall’idea che qualcosa di piccolo e semplice come un brufolo potesse causare a Sheldon un tale tormento psicologico. È interessante vedere l’inizio della pubertà e toccare i sentimenti di Sheldon con tutti i problemi che gli adulti hanno intorno a lui. Ora che sta diventando grande, è questo che ha in serbo la vita per lui?

La serie targata CBS ha come star Iain Armitage nella parte di Sheldon. Nel cast ci sono anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Matt Hobby.

Young Sheldon ha ottenuto un rinnovo per tre stagioni, arrivando quindi a quota sette cicli di episodi e ritornando sugli schermi di CBS fino al 2024. La serie negli Stati Uniti è al momento alla quinta stagione.

Le prime quattro stagioni sono disponibili invece su Netflix.

