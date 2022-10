Rachel Bay Jones e Will Sasso sono entrati a far parte del cast della prossima stagione di Young Sheldon, nel ruolo dei genitori di Mandy.

Rachel Bay Jones interpreterà Audrey McCallister, la madre protettiva e prepotente di Mandy. Sembra dolce, ma in realtà è una forza da non sottovalutare sia nella vita di sua figlia che nel suo matrimonio. Non è contenta delle scelte di vita di Mandy (soprattutto quella di avere un bambino con Georgie) e non ha paura di dirlo.

Will Sasso interpreta invece Jim McCallister, il bonario padre di Mandy, proprietario del negozio di pneumatici locale. La notizia che Mandy sta per avere il bambino di Georgie ha messo Jim nel fuoco incrociato tra sua figlia incinta e la moglie testarda.

La serie targata CBS ha come star Iain Armitage nella parte di Sheldon. Nel cast ci sono anche Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, Matt Hobby.

Young Sheldon ha ottenuto un rinnovo per tre stagioni, arrivando quindi a quota sette cicli di episodi e ritornando sugli schermi di CBS fino al 2024. La serie negli Stati Uniti è al momento alla sesta stagione.

Le prime quattro stagioni sono disponibili invece su Netflix.

Cosa vi aspettate da Will Sasso e Rachel Bay Jones nella stagione 6 di Young Sheldon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Deadline