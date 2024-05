Il mondo di The Big Bang Theory, dopo la fine di Young Sheldon, proseguirà con uno spinoff su Georgie e Mandy, ma non verrà realizzata una serie sequel che mostrerà gli anni trascorsi dal protagonista mentre studia al Caltech.

Il produttore Steven Molaro, intervistato da Glamour, ha infatti spiegato che non è interessato a quel periodo della storia di Sheldon.

Nell’intervista lo sceneggiatore ha sottolineato:

E uno show intitolato Young Sheldon, in cui è ora in California e tutti stanno raccogliendo i pezzi dopo la perdita di George… Non era qualcosa in cui sentivamo di poter semplicemente saltarci dentro o potesse dare vita a idee di cui eravamo entusiasti. Non mi sarei sentito a mio agio scavando nella storia di Sheldon a Caltech.