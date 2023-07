Nico Tortorella ha svelato di essere convinto che in futuro la serie Younger potrebbe riapparire sugli schermi televisivi, anche se il ritorno potrebbe essere in versione film, non come stagione revival.

L’interprete di Josh, intervistato dal magazine People, ha dichiarato:

Penso che probabilmente ci sarà un’altra versione di quella storia a un certo punto. Che si tratti di cinque anni, 10 anni, chi lo può sapere? Non riesco a immaginare che non ci sarà in futuro un film.

La storia della serie si era conclusa lasciando la situazione sentimentale di Liza (Sutton Foster) e di Josh un po’ in sospeso, facendo ipotizzare ai fan che tra i due potesse ricominciare una storia d’amore.

Tortorella ha sottolineato:

Penso fosse una mossa coraggiosa. Penso che fosse la scelta giusta. Credo che non sia un epilogo… Penso ci sia qualcosa in più da raccontare.

Tortorella ha però confermato che se non ci fosse un revival non ci sarebbero problemi. Nel caso si potesse tornare sul set, tuttavia, sarebbe felice di essere coinvolto:

Adoro questi ragazzi. Ho trascorso quasi un decennio della mia vita con quel cast. Poter tornare indietro e recitare diventerebbe quasi come partecipare a un campeggio estivo in città con tutti loro.

L’interprete di Josh ha inoltre parlato del legame tra i due protagonisti della serie creata da Darren Star ribadendo:

Penso che Josh e Liza siano per sempre parte delle rispettive vite. Che si tratti di una situazione in stile anime gemelle oppure no, è ancora tutto da decidere.

Che ne pensate? Sperate in un ritorno della serie Younger, come auspicato da Nico Tortorella?

Fonte: People