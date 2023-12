Zachary Knighton ha parlato della cancellazione di Magnum P.I., ringraziando i fan per la campagna organizzata nel tentativo di salvare il reboot per la seconda volta.

CBS aveva infatti deciso di cancellare lo show dopo quattro stagioni, venendo salvato da NBC per un quinto e ultimo capitolo della storia, la cui messa in onda è iniziata a ottobre.

L’attore, intervistato da TVLine, ha dichiarato:

Zachary ha aggiunto:

Questa è una vera follia e adoro queste persone. Capisco i loro sentimenti. So che tutti sono piuttosto sconvolti che lo show stia per concludersi, ma spero che tutti possano apprezzare che abbiamo fatto il meglio che potevamo e abbiamo realizzato lo show nel miglior modo possibile per tutti, e chiunque sta realmente sentendo l’amore dei fan. Quindi spero che siano felici di come si concluderà la serie.