Zendaya, star di Euphoria, ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei NAACP Image Awards e la sua apparizione ha dato vita a dei paragoni con Shego, uno dei personaggi di Kim Possible.

L’account britannico di Disney+ ha infatti sottolineato la somiglianza del look firmato da Versace con quello della nemica della protagonista della serie animata.

Come prevedibile, i fan della giovane protagonista delle avventure di Spider-Man non hanno atteso a lungo prima di commentare il post, sottolineando che sarebbe un’ottima scelta nel caso in cui venisse girato un film live-action e condividendo il proprio apprezzamento per il paragone.

Yeah I could see Zendaya play Shego definitely — Patrick McNally (@paddy0814) February 28, 2023

ZENDAYA SERVING SHEGO!!!! pic.twitter.com/h4saZS5g2p — timo thée stallion’s curls (@fmasistahood) February 26, 2023

GIVING SHEGO FROM KIM POSSIBLE pic.twitter.com/9XAlCBtRLq — maría celeste 🍇🧃 (@mariacelestetp) February 26, 2023

Tra i commenti c’è persino chi ha accostato un video girato sul red carpet all’idea che Shego stesse andando ad attaccare Kim durante il ballo del liceo.

shego on her way to attack kim possible at her prompic.twitter.com/OAUEw6RWCu — k. ☁️ (@blkwatcher) February 26, 2023

Zendaya, prossimamente, dovrebbe tornare sul set di Euphoria, arrivata alla terza stagione, e alcune indiscrezioni sostengono che abbia potuto far aumentare il proprio compenso fino a 1 milione di dollari. Attualmente non c’è alcuna conferma dell’indiscrezione ottenuta dal reporter Matthew Belloni e condivisa nella newsletter di Puck.

Le riprese delle puntate inedite dovrebbero iniziare in autunno.

