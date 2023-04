Il cast della serie Zero Day, uno dei nuovi progetti di Netflix con star Robert De Niro, avrà nel suo cast anche Lizzy Caplan (Attrazione Fatale), Jesse Plemons (Fargo), Joan Allen (The Contender) e Connie Britton (The White Lotus).

Al centro della trama ci sarà George Mullen (De Niro), un ex presidente degli Stati Uniti che è costretto a ritornare attivo in campo politico per occuparsi di una commissione che deve indagare su un devastante cyber-attacco globale.

Caplan avrà il ruolo di Alexandra Mullen, una giovane politica eletta al Congresso che cerca di prendere le distanze dall’attività politica del padre.

Plemons sarà Roger Carlson, in passato nel team di Mullen e ora impegnato nel tentativo di tornare sulla scena nazionale.

Allen interpreterà Sheila Mullena, l’ex first lady e nominata a un posto tra i federali le cui ambizioni professionali sono state messe in secondo piano per dare spazio alla carriera politica del marito.

Britton ha poi il ruolo di Valerie Whitesell, descritta come astuta e intelligente, che è stata in passato a capo dello staff del presidente.

Zero Day sarà composta da sei episodi. La serie è stata creata da Eric Newman e Noah Oppenheim, in collaborazione con Michael S. Schmidt.

De Niro sarà coinvolto come produttore esecutivo, mentre alla regia ci sarà Lesli Linka Glatter.

Che ne pensate dei nuovi arrivi nel cast di Zero Day che comprendono anche Lizzy Caplan?

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili