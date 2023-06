Paramount+ ha condiviso il trailer del film Zoey 102, progetto sequel della serie con star Jamie Lynn Spears, in arrivo in streaming il 27 luglio.

Nel video si scopre che Quinn e Logan stanno per sposarsi, situazione che porta a un’epica reunion che mette la protagonista in difficoltà, dovendo incontrare nuovamente il suo ex Chase.

Zoey ingaggia quindi un finto fidanzato, ma la situazione sarà particolarmente complicata. La protagonista è inoltre in crisi esistenziale.

Nel cast del progetto ci sono Erin Sanders nei panni di Quinn Pensky, Sean Flynn che è Chase Matthews, Matthew Underwood nei panni di Logan Reese, Christopher Massey nel ruolo di Michael Barret, Abby Wilde che sarà Stacey Dillsen e Jack Salvatore nel ruolo di Mark Del Figgalo.

Zoey e Chase non sono mai finiti alle isole Hawaii e hanno perso i contatti. I due dovranno però ritrovarsi in occasione dei festeggiamenti per le nozze di Quinn e Logan.

Tra i nuovi arrivi ci sono quelli di Thomas Lennon nel ruolo di Kelly Kevyn, capo di Zoey, Owen Thiele che sarà Archer March, e Dean Geyer nel ruolo di Todd, un attore che si finge il fidanzato di Zoey.

Che ne pensate del trailer di Zoey 102?

Fonte: TVLine

I film e le serie imperdibili