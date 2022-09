Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Su Apple TV+ è arrivato uno degli episodi più divertenti, e importanti per la storia raccontata, di Bad Sisters, la serie creata e prodotta da Sharon Horgan che, nella nostra intervista, ha spiegato insieme alle sue co-protagoniste Sarah Greene ed Eva Birthistle come hanno affrontato i momenti esilaranti ambientati nella camera da letto del personaggio affidato da Claes Bang, John Paul, oltre a svelare in che modo il collega ha affrontato il compito di interpretare un ruolo così negativo.

Al centro della trama della serie ci sono le affiatate sorelle Garvey che sono molto legate e si sono sempre prese cura l’una dell’altra. Quando il cognato di una di loro muore, la sua assicurazione sulla vita avvia un’indagine per approfondire le cause della morte e dimostrare il coinvolgimento delle sorelle, che secondo gli investigatori avevano più di un motivo per ucciderlo.

La serie ha saputo dare il giusto spazio alla storia di ogni sorella prima di arrivare a uno dei momenti chiave della storia, rispetto allo script iniziale avete tagliato qualche scena che approfondiva il loro legame?

Sharon Horgan: All’inizio penso di aver scritto troppo e c’erano molte più cose personali per le sorelle, poi quando abbiamo iniziato a fare il montaggio si sono trovate tutte queste cose che erano realmente importanti, ogni elemento deve dare forza alla storia principale. Anche se non tutte le scene sono arrivate sullo schermo, il lavoro che abbiamo compiuto come interpreti è servito realmente perché ha aiutato a far percepire l’esistenza di qualcosa di più grande, a delinare questo mondo. Non si tratta solo di uccidere questo uomo. Stanno accadendo molte altre cose nella loro vita, ma sfortunatamente non puoi mostrare ogni cosa, devi fare dei tagli per poter far compiere dei passi in avanti alla trama e non ostacolare la narrazione principale. Quello che non serviva nel migliore dei modi al racconto è stato eliminato se non era davvero utile. Tovo divertente che ciò che pensi funzioni e sia necessario per la storia alle volte non lo è realmente e lo si scopre solo in un secondo momento, ed è folle scoprire cosa ti spinge a lottare per mantenerlo nel montaggio e ci sono cose che ami realmente ma non arrivano sullo schermo, come alcune performance. Tutto viene però fatto per ottenere il miglior risultato.

Nel sesto episodio c’è una scena esilarante ambientata nella stanza da letto di John Paul, c’è stato spazio per l’improvvisazione sul set o era tutto già presente nel copione?

Sharon Horgan: Con i tentativi di omicidio ci sono stati girati molti momenti in più. Ci sono stati dei momenti in cui eravamo lì ad aspettare che il tentativo di omicidio avesse i suoi risultati, svenisse o qualcosa del genere ed erano semplicemente molte cose divertenti che erano state per metà improvvisate e per metà erano nello script. Alcuni di quei passaggi devono essere eleminati, ma la telecamera andava avanti ed è divertente. Poi vedi il primo ciak e lo ami e pensi ‘Questo è troppo lungo. Non possiamo trascorrere così tanto tempo con due persone sotto al letto’.

Claes Bang interpreta un personaggio davvero negativo, come è stato lavorare con lui e il suo approccio alla parte sul set?

Eva Birthistle: Sul set l’atmosfera era davvero buona e divertente, è un dono far parte di questo cast e Claes Bang è fantastico, ha semplicemente apprezzato quel ruolo. C’erano tante risate intorno al suo ruolo e anche dopo il lavoro sul set. Abbiamo girato per 10 mesi, più o meno, e non si può perdere la capacità di ridere, se no sei nei guai, devi mantenere quella leggerezza.

Sharon Horgan: Arrivava, lavorava e poi mi insultava in modo ironico per aver scritto un personaggio così orribile e poi rifaceva tutto dall’inizio. Quando giri così tante volte quel tipo di scene, in un certo senso, non sei più sensibile a quegli eventi. Accade se li ripeti una decina di volte. Lui, come attore, manteneva l’atteggiamento necessario a interpretare quel personaggio e poi si lasciava andare piuttosto facilmente