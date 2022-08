Creata nel 1980 da Stan Lee e da John Buscema, She-Hulk ha raggiunto il successo che meritava attraverso le storie e i disegni di John Byrne. L’autore inglese naturalizzato statunitense è riuscito a dare una voce unica al personaggio di Jennifer Walters, differenziandola dal cugino Bruce per tipologia di avventure e per il loro tono.

Visto l’enorme successo della supereroina verde e gli ottimi risultati al botteghino dei film Marvel, era solo questione di tempo prima di vedere una trasposizione di She-Hulk. Trasposizione finalmente in arrivo su Disney+ a partire dal 18 agosto e della quale non vediamo l’ora di potervi parlare. Per celebrare l’inizio di questa serie, abbiamo avuto l’occasione di intervistare Jessica Gao, head writer e ideatrice dello show intitolato She-Hulk: Attorney at Law.

Come potete leggere dalla chiacchierata che trovate qui sotto, Jessica Gao sembra nata per lavorare a questa serie.

Ma non perdiamo altro tempo e vi lasciamo subito alla nostra intervista:

Proprio perché il mio passato è quello delle comedy trasmesse in TV, questo è stato il mio principale approccio al lavoro. Ho cercato di fare in modo che tutto apparisse divertente, anche se come puoi immaginare questo non è l’unico obiettivo della Marvel. Ho dovuto trattenermi molto e persino quello che vedrete sarà uno show con numerose battute in meno rispetto alla sceneggiatura e al girato iniziale. Abbiamo fatto un sacco di editing perché, in fin dei conti, si tratta di un prodotto diverso da una comedy “tradizionale”, dove l’obiettivo principale è quello di inserire più battute possibile.

Perché pensi che il mondo abbia bisogno di She-Hulk? Quali sono le doti che rendono Jennifer Walters un personaggio unico e così differente da suo cugino Bruce Banner?

Penso che l’elemento principale sia la sua umanità e il suo essere una donna “normale” e reale. Ha una vita, delle relazioni, degli amici e una famiglia, caratteristiche che non emergono così spesso nel Universo Cinematografico Marvel. Sembra quasi che la maggior parte dei supereroi non abbia amici e famiglia, quindi ritengo che far vedere un personaggio a 360 gradi sia la cosa migliore. Porre sotto i riflettori tutti quei piccoli dettagli dei quali di solito non parliamo perché non c’è abbastanza tempo per mostrarli, soprattutto nei film dove bisogna concentrarsi sul salvare l’umanità. Non si riesce a far vedere cosa fanno i personaggi il martedì sera, dopo lavoro. Ebbene, in questo show non c’è nessun universo da salvare. I problemi da affrontare sono differenti e questo approccio alla vita rende Jennifer unica.

Quindi pensi che l’aspetto principale di She-Hulk sia la sua umanità? Il suo vivere la vita un giorno alla volta?

Assolutamente sì! Amo prendere personaggi dagli enormi poteri, come potersi trasformare in un Hulk, e ricondurli al quotidiano. Questo perché anche se sei un Avengers, anche se sei Captain America o Iron Man, a un certo punto dovrai tornare a casa e pulire il bagno o la cucina. Dovrai cenare, chiamare tua madre o cose del genere. Sono certa che se fossi una supereroina e dovessi andare dai miei genitori a pranzo dopo aver salvato l’universo, mi chiederebbero comunque quando gli darò dei nipotini, piuttosto di come ho fatto a salvare tutti.