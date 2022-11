Stranger Things non è un “rivale” per i registi del film di Dungeons & Dragons: “C’è posto per tutti”

Stranger Things, fin dalla prima stagione, ha pescato a piene mani nella “lore” di Dungeons & Dragons, il celeberrimo gioco di ruolo nato nel 1974 grazie alla fantasia di Gary Gygax e Dave Arneson. L’edizione 2022 di Lucca Comics & Games ha visto anche la partecipazione di Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Jeremy Latcham, rispettivamente registi e produttori di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, il film di D&D in uscita a marzo del 2023 nei cinema e nel corso della nostra intervista esclusiva coi tre abbiamo toccato proprio la questione del rapporto con Stranger Things.

Ecco cosa ci hanno detto nel momento in cui abbiamo chiesto loro se vedono la serie TV Netflix come un rivale o come… pubblicità gratuità.

Come vi rapportate a Stranger Things che è diventato il manifesto di tutto ciò che ha a che fare con Dungeons & Dragons negli ultimi anni. È un rivale o, anzi, pubblicità gratuita?

Daley: Di sicuro non come un rivale. Siamo tutti sulla stessa barca per quel che riguarda l’amore provato verso questo marchio che ormai ha quasi 50 anni. Siamo molto grati verso qualsiasi cosa che aumenta il tasso d’interesse e attenzione verso Dungeons & Dragons ma sai… è un mondo così grande, vasto che penso ci sia davvero spazio per tutto e per tutti.

Goldstein: Sì, ma poi è anche una questione di toni e ambientazioni che sono molto diverse. Il nostro film non si svolge nel mondo moderno è proprio nel gioco, con tutto ciò che questo comporta.