The Mandalorian: la serie non è stata concepita per essere il fulcro delle nuove storie di Star Wars

The Mandalorian, la serie Tv di Jon Favreau, è stata la prima produzione televisiva in live action di Star Wars ad arrivare in streaming su Disney Plus e, col passare del tempo, è diventata sempre più centrale anche per tutte quelle altre, come ad esempio The Book of Boba Fett, ambientate nella stessa finestra temporale.

Qualche giorno fa abbiamo partecipato al junket virtuale di The Mandalorian 3 e il nostro Andrea Bedeschi ha chiesto al produttore della serie, Jon Favreau, se questa cosa fosse stata pianificata fin dall’inizio:

AB: “The Mandalorian” è stata la prima serie TV a finire su Disney Plus, ma è diventato sempre più centrale per tutte le storie della stessa linea temporale. È stata una cosa pianificata sin dall’inizio o l’avete progettata durante le riprese della serie?

JF: No. Abbiamo lavorato sulla prima stagione prima ancora di Disney Plus. Non sapevamo se la gente avrebbe guardato “Guerre stellari” in TV. Prima di noi, c’era stato lo speciale natalizio e “L’avventura degli Ewoks”, non era proprio un format televisivo. C’era una serie animata che piaceva, “The Clone Wars”, ma non questo… All’epoca stavano girando il nono capitolo, perciò noi eravamo come nascosti in un angolo. Stavamo lavorando senza che nessuno si aspettasse nulla e questo, alla fine, ha giocato a nostro favore, siamo stati in grado di sorprendere la gente, distratta dalla Lucasfilm e da “Guerre stellari”. Quando siamo saltati fuori, è stato inaspettato e piacevole. Abbiamo cercato e cerchiamo di rivelare il meno possibile. Con un film, bisogna includere tutto nel materiale promozionale per attrarre le persone all’uscita nei cinema. Con la TV, le tempistiche sono diverse: iniziamo a pubblicizzare la serie molto prima della sua uscita, inoltre, una serie racchiude molti più contenuti rispetto a un film. Se si evita di rivelare qualcosa, non saprai in anticipo dove va a finire la storia, mentre un esperto di trailer può indovinare cosa succede nel film. Gli spettatori sono diventati scaltri e svegli. Comunicano fra loro sui forum, su Internet e sui social media. Da regista, diventa difficile sorprendere le persone. Abbiamo solo cercato di fare questo. Perciò no, non avevamo in mente un progetto che prevedesse prima questo, poi “Ahsoka”, “Skeleton Crew” e “The Book of Boba Fett”. Non era previsto. Viene tutto dal successo. Fortunatamente, abbiamo parlato di questi personaggi abbastanza da poter esplorare questi territori, ma non era una cosa programmata.