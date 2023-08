Ci siamo: la serie di punta per Star Wars del 2023 fa il suo esordio su Disney+. Ahsoka, superfluo a dirsi, è il cavallo su cui la produzione di Disney e Lucasfilm ha puntato moltissimo e che i fan attendono con trepidazione, termine che va inteso nel doppio senso della parola: aspettative molto alte, perché va a toccare personaggi eventi e temi cari ad appassionati nuovi e di vecchia data, ma anche timori… esattamente per lo stesso motivo!

Indiana Jones in una Galassia Lontana Lontana

Per chi avesse bisogno delle coordinate di partenza sul personaggio e sulla sua storia, vi rimandiamo al nostro apposito speciale. Inizieremo col dire che Ahsoka segna il ritorno a uno Star Wars più tradizionale. Chi non avesse apprezzato troppo la svolta adulta e realistica di Andor sarà felice di ritrovare gli elementi essenziali dello Star Wars classico: scene d’azione mirabolanti, inseguimenti, duelli, scambi di battute e colpi di scena sono serviti in abbondanza. Anzi, diremo di più: ancor più di S...