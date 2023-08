La recensione del terzo episodio di Ahsoka, intitolato “Tempo di volare”, disponibile su Disney+

Giungiamo al terzo episodio dell’avventura di Ahsoka. Se i primi due avevano il compito di “spiegare le regole del gioco” e di fornire le coordinate del viaggio, con questo episodio il viaggio ha inizio. Questo è un episodio di transizione, in più di un senso: la scena si sposta al sito di costruzione dell’Occhio di Sion, il gigantesco anello iperspaziale che Morgan Elsbeth sta costruendo allo scopo di rintracciare e forse riportare nella ‘nostra’ galassia il Grand’Ammiraglio Thrawn. Ma come tutti gli episodi di transizione, serve anche ad approfondire e a fare chiarezza su personalità, motivazioni e stili dei vari personaggi in gioco.

“Io Non Sono una Jedi”

Con una scena di addestramento iniziale che contiene molti rimandi, da quella primigenia di Luke Skywalker con il paralaser abbassato a bordo del Millennium Falcon alle tecniche di addestramento orientali, Ahsoka fa il punt...