Questa stagione è la storia della nuova vita di Elena Greco, inizia con lei che ha scritto il suo primo romanzo e tutto sembra il risultato di quell’esplosione lì, le conseguenze infinite di un gesto d’indipendenza di una donna che ha scritto quello che non si scrive e ha avuto l’ardire di avere successo. Nelle prime due puntate molti uomini, in maniere diverse, hanno reagito a quello che c’è nel romanzo: reazioni di pancia, infastidite, scostanti e irrazionali. In queste due invece vediamo l’onda lunga, ben meno prevedibile e più interessante. In un mondo in cui continuamente c’è qualcuno che si complimenta con lei per La divagazione, spuntano donne che avendolo letto manifestano una comunanza. Donne con un brutto rapporto con il sesso e con l’altro sesso, che in quelle pagine si sono sentite rappresentate e che addirittura vogliono aprirsi con lei. ...