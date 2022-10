La recensione del quinto episodio di Andor, la serie di Star Wars disponibile su Disney Plus

Giunti al quinto episodio, appare ormai chiaro quali saranno i ritmi, i temi, gli stili e le trame che caratterizzeranno l’esperienza di Andor: realismo, trame complesse, narrazione matura, ritmi ponderati, filone spionistico e atmosfere thriller. Tutto incarnato a dovere anche in questo episodio, che approfondisce e consolida tutte le premesse poste negli episodi precedenti. Se però questo è l’episodio delle conferme e degli approfondimenti, è anche l’episodio dove la trama procede più a rilento. Tutti i filoni narrativi toccati (il ritorno di del vice ispettore Syril alla casa materna senza più prospettive per il futuro, la difficile convivenza tra Cassian e la cellula di guerriglieri proto-Ribelli a cui è stato affidato e la gabbia dorata dell’alta società di Coruscant in cui si muove Mon Mothma) restano più o meno in stasi: è una puntata di approfondimenti, di sviluppo dei personaggi e di ...