La recensione del sesto episodio di Andor, disponibile su Disney+

L’episodio precedente di Andor aveva richiesto allo spettatore un certo investimento di fiducia, con i suoi tempi lenti e le sue atmosfere plumbee (leggi la recensione). Quell’investimento viene ampiamente ripagato con gli interessi dall’episodio odierno, il sesto, che gli funge da contraltare: se quello precedente era interamente dedicato a conversazioni, approfondimenti e scene statiche a discapito dello sviluppo della trama portante, questo è l’episodio in cui molti dei nodi vengono al pettine: l’ ‘heist’, il colpo grosso organizzato dalla cellula Ribelle con cui lavora Cassian, va in scena, e lo fa con un ritmo, una frenesia e una tensione che non ha nulla da invidiare alle pellicole più celebri del filone.

Il furto Ribelle: si entra in azione

Innanzitutto, come spesso accade con gli episodi incentrati su uno snodo cruciale della vicenda, si tratta di un episodio monotematic...