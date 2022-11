Il decimo episodio di Andor chiude la trilogia ‘carceraria’ e pone le basi per i due episodi del gran finale. Come già accaduto per i ‘trittici’ precedenti, la terza parte è quella dove tensioni e trame convergono in un finale teso ed esplosivo, dove la risoluzione in termini di azione non mette in secondo piano gli archi narrativi e gli sviluppi caratteriali dei personaggi, andandosi a piazzare accanto a La Resa dei Conti e L’Occhio come episodio dal ritmo martellante e da uno spietato gioco di atmosfera dove disperazione e speranza si alternano a ritmi mozzafiato.

Fuga da Narkina 5

Le tensioni accumulate negli episodi precedenti arrivano finalmente al punto di rottura, e va in scena l’attesissima evasione dal carcere Imperiale di massima sicurezza. La lunga sequenza di fuga che accompagna Cassian e gli altri detenuti in rivolta è come sempre netta, pulita e riuscitissima sotto il profilo della pura azione, ma sappiamo che agli autori di Andor piace fare le cose a modo loro, e così, ...