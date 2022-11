La recensione dell’undicesimo episodio di Andor, intitolato “Figlia di Ferrix”, disponibile su Disney+

Anto Kreegyr

Siamo arrivati al penultimo appuntamento con la Saga di Andor. L’undicesimo episodio, “Figlia di Ferrix”, funge da cuscinetto tra la frenesia dell’episodio precedente, incentrata sull’evasione da Narkina 5, e il gran finale della stagione che ci attende la settimana ventura. Come abbiamo ormai imparato dagli episodi precedenti, è quindi un episodio di “assestamento”, dove i protagonisti reagiscono a quanto accaduto in passato e si preparano a quanto li aspetta in futuro. Sono principalmente due i filoni degni di nota in questa puntata. Il primo è quello di Ferrix, il pianeta dove Cassian ha vissuto fino a poco tempo fa, dove ha preso il via tutta la vicenda e dove, presumibilmente, si chiuderà il cerchio: buona parte dei personaggi principali sta per convergere sul pianeta, attratto dal probabile ritorno di Andor sul posto, in previsione di molteplici f...