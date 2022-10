La recensione del settimo episodio di Andor, disponibile su Disney+

Dopo il climax dell’episodio precedente era inevitabile che il settimo episodio di Andor fosse un episodio di ‘assestamento’. In questo, La Mano dell’Impero è molto simile a L’Ascia Dimentica, il quinto episodio, che fungeva da preludio al colpo grosso su Aldhani: ne condivide i ritmi e le atmosfere lente, i dialoghi e le scene di approfondimento e una trama più statica. Ma se nel caso precedente apprezzare quei ritmi in vista di uno snodo risolutivo che veniva rimandato era meno immediato, stavolta il fatto che tutto il cast si trovi a reagire alle conseguenze del ‘colpo grosso’ rende il tutto più godibile e intrigante.

Scelte e Bivi

In teoria i vari filoni narrativi tornano a procedere separatamente gli uni dagli altri, ma se le unità di tempo e di luogo non sono rispettate, a fare da collante c’è l’unità tematica, che in questo caso è quella delle scelte: dopo le vicende di Aldhani tutti si ritrovano a riflettere s...