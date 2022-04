Bel-Air

Chissà cosa ha pensato Morgan Cooper quando il suo video dedicato a un ipotetico reboot drammatico di Willy il principe di Bel-Air ha fatto il giro del mondo. È finito perfino tra le mani di Will Smith (prima che la cronaca parlasse solo di quelle alzate sul palco degli Oscar), che ha preso al balzo l’idea come una palla da basket e ha convinto Peacock a produrre una serie reale basata su quel concept. A febbraio, con il debutto ufficiale dei primi episodi, Bel-Air è stata accolta in maniera molto fredda da critica e pubblico. Probabilmente non avevano ben capito qual era lo scopo dell’intero progetto, dato che il commento più diffuso era quanto non fosse leggera come l’originale.

Disponibile nella sezione Peacock di Now, la prima stagione di Bel-Air si è conclusa negli scorsi giorni, col decimo episodio che ha messo Will (Jabari Banks) di fronte a un’importante ver...