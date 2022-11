Big Mouth la recensione della stagione 6, dsiponibile su Netflix dal 28 ottobre.

Nonostante sia uno dei prodotti più divisivi della piattaforma, Big Mouth è tra le serie tv animate più viste di Netflix. Un successo apparentemente infermabile per i mostri di Nick Kroll, che hanno visto il proprio mondo espandersi a inizio anno con Human Resources. La serie, nata come spin-off, ha portato avanti alcune delle trame della sorella maggiore, e con molta probabilità le due dovranno essere viste in contemporanea per essere apprezzate al meglio.

Dopo la parentesi nei problemi degli adulti e nella vita dei mostri della HR, è ora di tornare al fianco di Nick e Andrew, nella stagione 6 di Big Mouth, disponibile su Netflix dallo scorso 28 ottobre. Dieci episodi inediti che continuano i racconti dei giovani adolescenti in situazioni imbarazzanti, tra i problemi della crescita e della ricerca della propria identità.

La trama della stagione 6 d...