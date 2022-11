Blockbuster la recensione della stagione 1, disponibile su Netflix dal 3 novembre.

È alquanto ironico che, proprio su Netflix, sia presente una serie tv sull’ultimo Blockbuster della terra. Nella nuova serie tv di Vanessa Ramos, già autrice di Superstore, si parla anche dell’avvento dei servizi streaming, ulteriore pietra tombale oltre alla crisi economica del 2008 per il colosso dell’entertaining fisico. L’ironia di raccontare la storia di una catena che spingeva il supporto fisico, solamente in streaming, è probabilmente una delle poche cose che realmente convincono di questa debole comedy in dieci episodi.

Nonostante abbia come protagonisti due capisaldi del genere degli ultimi anni, come Randall Park (Fresh off the Boat) e Melissa Fumero (Brooklin 99), Blockbuster sembra, proprio come il negozio reale, una commedia fuori dal tempo. Tra citazioni a film e programmi degli ult...