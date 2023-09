Disincanto, la recensione della quinta parte della serie animata Netflix creata da Matt Groening disponibile dal primo settembre

Nell’anno del ritorno di Futurama dopo dieci anni di assenza, si chiude la serie più nuova di Matt Groening, il tanto bistrattato Disincanto arriva infatti alla sua conclusione con una quinta parte ricca di colpi di scena. Iniziata nel 2018 come esclusiva di Netflix, Disincanto non ha mai trovato un enorme pubblico come i suoi due fratelli maggiori, ma è riuscito comunque a raggiungere il suo finale evitando la cancellazione.

Gli ultimi dieci episodi di Disincanto sono disponibili su Netflix dallo scorso 1 settembre e concludono le avventure di Bean, Elfo e Luci e della loro amata Dreamland. Ma sarà stato un finale soddisfacente? O l’ennesimo buco nell’acqua per una produzione che non è mai riuscita a lasciare il segno come sperava?

La trama della quinta parte di Disincanto

Avevamo lasciato ...