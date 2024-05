Russell T Davies, dopo gli speciali per celebrare i 60 anni della serie e l’episodio di Natale, inizia a delineare la storia del quindicesimo Dottore e della sua companion Ruby Sunday con i primi due episodi della stagione 14 di Doctor Who, arrivati su Disney+.

Lo showrunner, fin dalle prime battute, enfatizza in modo efficace le nuove caratteristiche del protagonista affidato a Ncuti Gatwa, permettendo così di iniziare un nuovo capitolo della saga avendo a disposizione carta bianca. La particolare rigenerazione che ha permesso di “sdoppiare” il Signore del Tempo ha infatti concesso agli autori di lasciarsi alle spalle una certa malinconia e oscurità che contraddistingueva il personaggio, conservando una certa saggezza, ma al tempo stesso offrendo un approccio nuovo e fresco all’iconica figura alla base della saga. Il Dottore porta con sé sullo schermo una ventata di spensieratezza ed energia trascinante, pur mantenendo una certa dose di gravitas. Le sue interaz...