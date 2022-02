Tacito amico di molte lontananze, senti come il tuo respiro ancor lo spazio accresce. Nell’intreccio d’oscuri ceppi di campana, abbandonati e risuona. Ciò che ti consuma, diventa forza per questo nutrimento. Entra ed esci dalla metamorfosi. Qual è in te l’esperienza più dolente? Se ti è amaro il bere, diventa vino. Sii in questa notte smisurata magica forza all’incrocio dei tuoi sensi, senso del loro incontro strano. E se il mondo ti ha dimenticato, dì alla terra immota: io scorro. Alla rapida acqua parla: io sono.

Il commovente inno di Rainer Maria Rilke risuona come confortante memento nelle orecchie dello spettatore durante il settimo episodio della seconda stagione di Euphoria. A pronunciarlo è Lexi (Maude Apatow), composta osservatrice dei travagliati destini dei suoi coetanei in questo secondo atto che, rispetto a quanto visto nel primo arco del 2019, mostra tinte più squillanti e violente.

Immobilizzati in un dedalo di scaramucce gossippare e sballo glitterato, i protagoni...