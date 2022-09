La recensione della stagione 2 di Fate: The Winx Saga, disponibile dal 16 settembre su Netflix

Fate: The Winx Saga è tornata su Netflix con gli episodi della stagione 2 che prosegue il racconto ispirato alla serie animata, mantenendo l’approccio un po’ dark e adulto che ha contraddistinto il debutto del progetto sulla piattaforma di streaming.

Le sette puntate proposte, come prevedibile, svelano nuovi dettagli sulla storia di Bloom e delle sue amiche, riportando sugli schermi anche Flora e gettando le basi per un potenziale terzo capitolo.

Nuovi problemi per le protagonista, tra ritorni e segreti

Il secondo capitolo della storia prosegue con l’arrivo di Rosalind (Miranda Richardson) alla guida della scuola di Alfea, mentre Bloom, impegnata nel tentativo di scoprire le proprie origini, e le altre teenager cercano di imparare a controllare i propri poteri, si innamorano e affrontano nuovi pericoli.

Nelle puntate non mancano morti, rivelazioni sorprendenti, decisioni cont...