La nostra recensione di All’ombra di Seldon, primo episodio della seconda stagione di Fondazione, disponibile su Apple TV+

Sono passati poco meno di due anni da quando Fondazione, indubbiamente una tra le produzioni televisive più spettacolari degli ultimi anni, fece il suo debutto su Apple TV+. L’esordio venne accompagnato da giubilo e strali d’odio, come era prevedibile per l’adattamento dell’opera di un genio. E dire che, in linea con quanto mostrato dalla serie finora, anche All’ombra di Seldon funziona meglio quando si distacca dal tentativo di far quadrare stralci tanto, troppo distanti del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov.

Madri e figli

L’episodio è ambientato più di cento anni dopo rispetto alla storia narrata nella prima tranche di episodi. Inutile dire che Fondazione avesse già preparato il terreno per ritrovare, a dispetto del salto temporale, gli stessi protagonisti del precedente arco di puntate. Ecco quindi la coscienza di ...