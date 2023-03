La nostra recensione della prima stagione di Funny Woman, disponibile su Sky e Now.

Ma quant’è brava Gemma Arterton, ma quant’è simpatica Gemma Arterton! Ci voleva Funny Woman, adattamento targato Sky del romanzo Funny Girl di Nick Hornby, per mettere in luce le capacità attoriali dell’interprete britannica. Non che i pregi di questa prima stagione si fermino alle doti della sua protagonista; la trasposizione, firmata dallo stesso Hornby e da Morwenna Banks, è uno spassoso turbine che racconta gli anni ’60 filtrandoli attraverso una lente contemporanea.

La storia è semplice: la bella Barbara Parker (Arterton) viene eletta reginetta di bellezza in quel di Blackpool, nel nord dell’Inghilterra. La ragazza però non si accontenta di essere apprezzata per le sue qualità estetiche, e molla padre (David Threlfall) e fidanzato per trasferirsi a Londra, inseguendo il sogno di diventare attrice comica. Divisa tra la lavanderia dove osserva incantata la messa in onda...