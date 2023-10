Giunta ormai al quinto episodio, Gen V è rapidamente diventata una sorta di garanzia. Se inizialmente si poteva pensare che Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke volessero sfruttare il successo di The Boys per guadagnare soldi facili, col passare del tempo è comparsa una vera e propria visione. La nuova serie tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, infatti, prende il mondo malato e distorto delle avventure di Butcher e Hughie per fonderlo con le atmosfere studentesche degli X-Men. Il risultato? Un’opera folle, violenta, accattivante e a tratti ipnotica.

Come abbiamo avuto modo di ribadire anche nelle recensioni degli scorsi episodi, Gen V ha anche l’immenso pregio di trattare tematiche attuali senza guardare in faccia a nessuno. C’è della poesia nel modo con il quale gli autori dipingono i vari protagonisti dello show e le loro paure che, nonostante i superpoteri in possesso dei vari personaggi, li mostrano per quello che sono veramente: esseri umani.

