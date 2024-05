La tensione monta alle stelle nell’episodio 20×10 di Grey’s Anatomy, nonché finale della 20^ stagione, tanto quanto l’incendio che minaccia la città cresce e si fa sempre più pericoloso, con il Grey Sloan che si trova a combattere in prima linea l’emergenza con una seria crisi di personale mai vissuta prima.

Al di là dell’accenno agli incendi che stanno bruciando i boschi intorno alla città ed all’evidente preoccupazione della Bailey per la salvaguardia di Ben, soprattutto quando quest’ultimo si congeda dalla moglie con quello che sembra quasi un addio, l’unico collegamento dell’episodio 20×10 di Grey’s Anatomy con il finale di serie di Station 19 avviene quando Theo Ruiz (Carloss Miranda) viene portato in ospedale dopo essere stato colpito da un albero caduto a causa del fuoco, mentre per il resto la puntata si incentra sulla furia distruttrice di ...