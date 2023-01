La recensione del quinto episodio della terza stagione di His Dark Materials, disponibile su Sky e in streaming su NOW

Dopo il tragico finale del quarto, uno scenario paradisiaco apre il quinto episodio di His Dark Materials e come Mary Malone veniamo accolti nel meraviglioso mondo dei Mulefa, esseri miti ed intelligenti che si spostano pattinando su frutti simili a ruote. Grazie all’aiuto di Atal, l’astrofisica impara la loro lingua fatta di parole e gesti (interessante qui l’uso dei sottotitoli) ed ha modo di osservare la relazione simbiotica che le creature hanno con l’olio prodotto dai baccelli degli alberi. Attraverso una pietra d’ambra Mary scopre che è la Polvere a donare loro una coscienza, ma quella che lei conosce come Materia Oscura e che i Mulefa chiamano Sraf sta purtroppo scomparendo.

È con questa rivelazione che lo scopo del suo viaggio si cristallizza: salvare i Mulefa ed il loro ecosistema, e come ciò la po...