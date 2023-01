La recensione del sesto episodio della terza stagione di His Dark Materials, disponibile su Sky e in streaming su NOW

Per la seconda volta dall’inizio della stagione, His Dark Materials apre l’episodio con un prologo, quasi in risposta a quello precedente: “L’Abisso” è l’avvertimento di Metatron all’umanità, un baratro in grado di risucchiare tutta la Polvere al suo interno. Le ramificazioni di questa catastrofe attraversano tutti i mondi, e non tutti sono disperati come Mary Malone.

Ma anche per Lord Asriel è arrivato il momento di fare i conti con le conseguenze del proprio ego, ed infatti lo vediamo tremare per lo sforzo di restare impassibile davanti all’odio di Marisa (tecnicamente i due sono entrambi responsabili per ciò che credono sia successo a Lyra). Insieme Wilson e McAvoy sono sempre magnetici, che si accusino o consolino a vicenda, ed in fondo in fondo li shippiamo un po’ tutti.