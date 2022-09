La recensione di House of the Dragon 1×05, episodio intitolato We Light the Way, disponibile su Sky e NOW.

House of the Dragon è una serie che sta conquistando sempre più persone, episodio dopo episodio. Lo show di Ryan Condal e di George R. R. Martin è stato accolto con iniziale scetticismo da alcuni fan ancora scottati dagli avvenimenti del finale della trasposizione delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Quando però gli spettatori si sono accorti che House of the Dragon non ha intenzione di ripercorrere i passi dell’opera di David Benioff e di D. B. Weiss, ecco che le reazioni sono lentamente cambiate.

Lo scetticismo si è trasformato in curiosità. La curiosità in interesse. L’interesse in approvazione.

E ora, giunti a metà stagione, possiamo finalmente affermare che l’adattamento di