La recensione dell’episodio 1×06 di House of the Dragon intitolato The Princess and the Queen, disponibile su Sky e NOW

Con questo sesto episodio, House of the Dragon tenta una mossa molto pericolosa: un salto temporale in avanti di dieci anni. Questo dopo aver fatto affezionare gli spettatori di tutto il mondo alla splendida Milly Alcock nei panni di Rhaenyra Targaryen e a Emily Carey in quelli di Lady Alicent. Ma poco importa. La forza della nuova serie di Ryan Condal e di George R. R. Martin sta proprio nel non guardare in faccia a nessuno, sacrificando personaggi e attori per il bene della narrazione.

Non lo nascondiamo: settimana dopo settimana rimaniamo sempre più estasiati dalla bravura degli sceneggiatori nel tratteggiare uno show sulla falsa riga de Il Trono di Spade, ma allo stesso tempo del tutto di...